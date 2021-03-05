محافظ المنيا يشارك في جنازة أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا (صور)

شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، في جنازة الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا والذي توفي صباح اليوم الجمعة.وحضر المحافظ ونائبه يرافقهما إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعبدالله الروبى، والمهندس إيهاب عبد القوى، وسعيد محمد نواب رئيس المركز، ومايكل حكيم رئيس حى شرق، صلاة الجنازة التي أقيمت بمبني مطرانية القديس مارمرقس بمدينة بني مزار، وقدم المحافظ ومرافقيه واجب العزاء لكهنة وشعب مطرانية بنى مزار.كانت مطرانية بنى مزار والبهنسا شمال محافظة المنيا قد أعلنت اليوم فى بيان لها وفاة الأنبا أثناسيوس، أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا.يذكر أن الأنبا أثناسيوس من مواليد قرية أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وقد تم رسامته أسقفا بمطرانية بنى مزار فى عام 2001.