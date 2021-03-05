بعد تطهير وتبطين الترع.. القمامة تغزو ترعة سقارة بقرية العزيزية

حالة من الإهمال سيطرت على ترعة سقارة البحرية بقرية العزيزية بمركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، والتي غطتها القمامة والمخالفات، الأمر الذي أثار غصب الأهالي والمواطنين، وطالبوا بسرعة تدخل المسئولين والجهات المعنية.

لم تمر أسابيع قليلة على انتهاء وزارة الري والموارد المائية من تطهير وتبطين الترع، وسرعان ما انتشرت القمامة والمخالفات على سطح الترعة.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل المسئولين والجهات المعنية لرفع المخالفات والحفاظ على المظهر الجمالي، علاوة على وضع قانون رادع حيال المخالفين ومن يقوم بتشويه الترع والشوارع.