مصرع مواطن في مدينة 15 مايو بسبب «السخان»

لقي موظف مصرعه خنقا بغاز السخان أثناء الاستحمام داخل شقته بمدينة 15 مايو، وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغا من ربة منزل، مفاده العثور على جثة زوجها، ويدعي "حسين رمضان"، 36 سنة، موظف ومقيم بدائرة القسم، ملقاة في حمام شقتهما.وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سالف الذكر ملقاة في الحمام، وبعمل التحريات تبين أنه توفي بالغاز أثناء الاستحمام، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.