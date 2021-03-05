«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

كانت الفنانة فاتن حمامة تلبس في أحد أصابعها خاتما صغيرا، وكانت له مكانة كبيرة عندها، فكانت تعتقد أن العناية الإلهية ترعاها وهي تلبس الخاتم، حسبما ذكرت في تقرير لمجلة الموعد.وأضافت حمامة: "أن الفص الأحمر الصغير للخاتم يجلب لي السعد وتقيني حمرته شر العيون الحمراء، وحدث ذات يوم أثناء تصوير أحد الأفلام التي أعمل بها أن انتبهت لعدم وجود الخاتم في يدها فانزعجت وصرخت: الخاتم.. الخاتم راح".وتابعت: "وتوقف التصوير وظن من حولي أنني تتحدث عن خاتم سوليتير حتى أبحث عنه بكل هذا الجزع، واضطر المدير لإغلاق أبواب الاستوديو وفجأة تذكرت أنني ربما أكون نسيته على الحوض عندما كنت أغسل يدي، وأسرعت إلى بيتنا لأجده مكانه بالضبط كما توقعت".وفي الأخير قالت: "ضحكت عندما رأيت نظرات زملائي للخاتم فقلت: هو صحيح باتنين جنيه ورخيص لكن عندي عزيز جدا".