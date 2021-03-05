‏المغرب: تلقيح 3 ملايين و877 ألفًا بالجرعة الأولى ضد كورونا

وقالت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- إن 57 ألفا و590 شخصا تلقوا اللقاح، خلال الساعات الـ24 الماضية، وإن 499 ألفا و942 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.





يذكر أن المغرب تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.





كانت الصحة المغربية قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بلغ 3 ملايين و877 ألفا و687 شخصا حتى اليوم.