ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال يناير





أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال ينايرالماضي نتيجة زيادة الواردات بوتيرة أسرع من زيادة الصادرات.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن العجز التجاري خلال يناير الماضي بلغ 68.2 مليار دولار مقابل 67 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز التجاري خلال يناير الماضي إلى 67.5 مليار دولار مقابل 66.6 مليار دولار خلال ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية.جاءت الزيادة في العجز التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1.2% إلى 260.2 مليار دولار وارتفاع الصادرات بنسبة 1% إلى 191.9 مليار دولار.وقادت واردات السلع الاستهلاكية وبخاصة الأدوية زيادة الواردات بشكل عام، رغم تراجع واردات السيارات.