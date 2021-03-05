وزير الخارجية الإيطالي يشدد على ضرورة انعقاد مجلس النواب الليبي

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الموعد المقرر يوم الإثنين القادم الموافق 8 مارس الجاري؛ للتصويت على الثقة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بقيادة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.وأشار دي مايو- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بمقر الخارجية الإيطالية في روما- إلى أهمية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الليبيون أنفسهم، في 24 ديسمبر 2021، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وإطلاق عملية المصالحة الوطنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية.