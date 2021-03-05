منظمة الصحة تدعو لتعليق حقوق براءات اختراع أدوات مكافحة كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الجمعة، إن الوقت قد حان لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي انعقد قبل اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل عن هذا الأمر، "واحدة من أولوياتنا الرئيسية الآن هي زيادة طموح كوفاكس على مساعدة جميع الدول على القضاء على جائحة كوفيد-19، وهذا يعني العمل على نحو ملح لزيادة الإنتاج" في إشارة إلى المنصة العالمية لتقاسم اللقاحات التي قال إنها ستكون قد أرسلت منتجات إلى 51 دولة بحلول الأسبوع المقبل.