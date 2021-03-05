رئيس العراق: تواجد بابا الفاتيكان سيبقى راسخًا في الوجدان

أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم، أن تواجد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بأرض الرافدين سيبقى راسخا في وجدان العراقيين.وقال صالح، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلنا قداسة البابا في بغداد"، مؤكدا للبابا أن "تواجدكم في أرض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا، سيبقى راسخا في وجدان العراقيين بكل أطيافهم المضحّين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن".‏وأضاف الرئيس العرقى: "نلملم جراحنا.. وها أنتم يا قداسة البابا تضمدونها معنا، فهذه الأرض وشعبها يستحقان السلام".