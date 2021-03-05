هالة زايد تشدد على استمرار العمل بمبادرات الصحة العامة

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شددت على مواصلة العمل داخل المبادرات الصحية في جميع المحافظات.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور"، إن وزيرة الصحة وجهت أيضا بتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية وسيارات القوافل الطبية في القرى، تزامنا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع المصدر أن الوزيرة أكدت دور تلك المبادرات في التواصل الميداني مع المواطنين في الميادين والأماكن العامة، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث ساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.