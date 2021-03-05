البرازيل تسجل 75 ألفًا و102 إصابة بكورونا و1699 وفاة

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 260 ألفًا و970 حالة عقب تسجيل 1699 وفاة جديدة على مدار أمس الخميس.. مُشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 9 ملايين و637 ألفًا و20 مريضًا.





يُشار إلى أن وباء (كورونا) أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 116 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و583 ألف شخص.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الجمعة، تسجيل 75 ألفًا و102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10 ملايين و793 ألفًا و732 مُصابًا.