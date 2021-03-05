تونس وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

وأعرب وزير الاقتصاد التونسي- في بيان لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار- عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، والذي يشهد تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة.





وأكد الكعلي حرص الحكومة التونسية على تطوير التعاون وتنويعه في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة على مستوى التبادل والاستثمار والشراكة.





من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لمواصلة دعم تونس في مسارها الديمقراطي، ومرافقتها في مجابهة التحديات الاقتصادية القائمة، وتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بتحقيق انتقال اقتصادي فعال.

بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، اليوم الجمعة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، سبل تعزيز التعاون المشترك.