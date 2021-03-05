وزير الخارجية الإيطالي: ليبيا دخلت المرحلة الحاسمة نحو الاستقرار

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن ليبيا دخلت في المرحلة الحاسمة على طريقها نحو الاستقرار من خلال انتقال مؤسساتي مهم، وذلك نتيجة بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة من أجل تحقيقها.وأكد دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أن العنصر المركزي في المحادثات كان الملف الليبي.