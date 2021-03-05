حملة موسعة لرفع الإشغالات بأحياء القاهرة (صور)

شنت محافظة القاهرة بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة موسعة بعدد من أحياء العاصمة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وشملت الحملة عدد من المناطق على رأسهم: روض الفرج، السلام، السيدة زينب، مصر الجديدة، مدينة نصر، حلوان، مصر القديمة، المقطم، والبساتين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وقامت الحملة بغلق عدد من المقاهي لتقديم الشيشة لروادها وغلق بعض الورش والمحال لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وتحرير محاضر إشغال.