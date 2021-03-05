رواندا الأولى في إفريقيا التي تستخدم لقاح فايزر

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية، أن السلطات بدأت في نقل لقاحات شركتي "فايزر" و"أسترازينيكا" حول الدولة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، بعد وصول الجرعات في وقت سابق من هذا الأسبوع، باستخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الأجزاء البعيدة.





وكما هو الحال في معظم الدول، يكون العاملون في مجال الصحة والمسنون في المرتبة الأولى، حيث تخطط حكومة الرئيس بول كاجامي لتطعيم ما يصل إلى 30% من الروانديين بحلول نهاية هذا العام.





وأسست حكومة رواندا بنية تحتية خاصة للحفاظ على لقاح "فايزر" عند درجة 70 تحت الصفر المطلوبة.





وقال وزير الصحة الرواندي، دانييل نجاميجي، إنه يتوقع الحصول على المزيد من اللقاحات.

بدأت رواندا حملة توزيع لقاح فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، اليوم الجمعة، لتصبح أول دولة في إفريقيا تستخدم جرعات شركة الأدوية "فايزر" التي تتطلب تخزينًا شديد البرودة.