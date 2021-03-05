420 إصابة و4 وفيات بكورونا في المغرب

وأفادت الوزارة- في بيان- بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 12 ألفا و288 فحصا بلغ 5 ملايين و222 ألفا و504 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.





وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 8 آلاف و673 حالة، كما تم تسجيل 477 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 471 ألفا و410.

سجلت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، 420 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 485 ألفا و567 حالة.