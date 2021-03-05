وزيرة الثقافة تفتتح «سينما مصر» في بورسعيد (فيديو)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، "سينما مصر" في بورسعيد، بعد إعادتها للنور من جديد، عقب أعوام من الإهمال.شهدت الوزيرة فيديو يتضمن مراحل تطوير السينما، لتعود من جديد لتكون منارة للفن والثقافة، وأكدت أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك بيتًا للمسرح والثقافة في كل شارع من شوارع مصر.أنشئت السينما في الأربعينيات، وكانت شاهدة على التاريخ فقد تعرض حي العرب لهجوم من العدوان الثلاثي، وكانت "سينما مصر" صامدة في وجه العدوان.تطوير السينما جاء مناسبًا لتاريخها، فقد تم تطوير القاعة بالمقاعد التقليدية، وكذلك الشاشات التقليدية، والبلكون الشهير في السينمات التاريخية.وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد أطلقت بورسعيد محافظة للثقافة 2021، وعلى هامش الفعاليات افتتحت الوزيرة متحف النصر الحديث، وشارع الفنان محمود ياسين، وكذلك تفقدت حديقة فريال التاريخية.