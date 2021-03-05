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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 15 طن مخلفات وتركيب 14 عامود إنارة بقرى المنيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:07 م
إنارة قرى المنيا
إنارة قرى المنيا
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، بتركيب وتجميل 14 عامود إنارة وكشاف إنارة ورفع 15 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة وكهرباء بمداخل القري التابعة لها.

وقال محمد حسن جاد رئيس قرية بني محمد سلطات التابعة لمركز ومدينة المنيا، إن قسم الإنارة بالقرية انتهى على مدار اليوم الجمعة من تركيب وتجميل 14 عمود كهرباء وكشافات إنارة بمداخل الطرق الرئيسية بقري بني محمد وريدة وجار استكمال تركيب باقي الأعمدة، كما واصل أعمال صيانة الكشافات بطريق العوام بني مهدي وطريق دوار شعراوي. 

وانتهى قسم الكهرباء والإنارة العامة برئاسة عبد التواب حسن من صيانة جميع الكشافات الموجودة بطول الطرق المذكورة للحد من احتمال وقوع حوادث أو سرقات أثناء المرور بهذه الطرق المهمة الواصلة بين القرى وبعضها البعض.

وأضاف محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية ببني محمد سلطان أنه في ضوء الخطة الموضوعة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة للحد من الحوادث والأخطار تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس المدينة تتم مواصلة تركيب أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات في إطار جهود الوحدة المحلية لإنارة الطرق العامة تيسيرا على المواطنين والمارة من المركبات، مشيرا إلى الانتهاء من صيانة وإصلاح الكشافات بطريق مصر اسوان بنطاق قرية بني أحمد الغربية.

وفي قرية تله قامت الوحدة المحلية برفع 15 مخلفات وتراكمات من مداخل القرية الشرقي المودي من وإلى مدينة المنيا.

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