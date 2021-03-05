«الصحة العالمية» تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لجائحة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة بل ورابعة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، على أن ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر فقدان التركيز.