ضبط 97 كيلو بانجو وحشيش خلال 6 أشهر بكوم أمبو

يعد مركز كوم أمبو، التابع لمحافظة أسوان، من ضمن المراكز التي ضبطت كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى العناصر الإجرامية المسئولة عن ترويجها على مستوى المركز بمجموعة من مناطق تم تحديدها نظرًا لانتشار عملية البيع والتعاطي بها.وتوصل ''الدستور'' لحصيلة كميات المخدرات التي تم ضبطها على مستوى مركز ومدينة كوم أمبو، خلال الـ6 أشهر السابقة، ونسرد لكم تفاصيل الوصول لهذه الكميات:ترجع التفاصيل إلى أنه بناء على ورود معلومات إلى مركز شرطة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، تفيد بتواجد مجموعة من الأشخاص بمجموعة من المناطق التابعة للمركز يتم من خلالهم الترويج للمخدرات ونشرها وبيعها فيها، ما يسهم بدوره في انتشار أجواء من الفوضى وعدم السيطرة.أجرى ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، بالتنسيق مع وحدة مكافحة البحث بمديرية أمن أسوان، التحريات اللازمة للتأكد من المعلومات الواردة لهم، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات المخدرات الخاصة بهم، وحررت المحاضر اللازمة لهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.وأسفرت الحملات الأمنية التي شنها مركز شرطة كوم أمبو، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، على مدار الـ6 أشهر السابقة، عن ضبط التالي: 80 كيلوجراما من مخدر البانجو، و17 كيلوجرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ما يقرب من 400 جرام من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.ويجري ضباط مباحث قسم شرطة كوم أمبو الحملات الأمنية بشكل يومي؛ لفرض الالتزام والسيطرة الأمنية والقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات ومنع الاتجار أو تداول المواد المخدرة داخل المركز نهائيًا.