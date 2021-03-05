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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري سوهاج»: المصانع المتعثرة تتمني المشاركة في «حياة كريمة»

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:51 م
حياة كريمة
حياة كريمة
أسماء إبراهيم
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قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه بالرغم من النهضة الكبيرة التي يشهدها الصعيد خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه مازال يعاني من المصانع المتعثرة.

وأكد الشندويلي في تصريح لـ"الدستور" أن أصحاب المصانع المتعثرة يعانون من عدم القدرة في دفع المستحقات المالية للدولة أو دفع رواتب العمال بمصانعهم، مطالبًا بضرورة حصر إعداد تلك المصانع والعمل على حل أزمتهم.

وثمن دور الحكومة في إطلاق مبادرة حياة كريمة حيث سيستفيد منها 189 قرية في محافظة سوهاج، لافتًا إلى أن المصانع المتعثرة تتمنى المشاركة في تلك المبادرة لتشغيل عجلة الإنتاج.

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