«المستثمرين»: مصر تعاملت باحترافية تجاه تداعيات كورونا السلبية

أشاد المهندس محمد عمر عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش الصناعية، بالنهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.وقال عمر لـ"الدستور"، إن جميع اقتصاديات البلدان الكبرى تأثرت نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ولكن الحكومة المصرية استطاعت التحرك باحترافية نحو الأزمة والعمل على تقليل حدتها، مؤكدًا أنها نجحت بالفعل نتيجة إجراءات التعايش مع الوباء دون ضرر لحياة العمال والموظفين والحفاظ على حجم الإنتاج مع الاستمرار في عملية التنمية.وأشار إلى أن هناك إشادة من قبل المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري في تخطي الأزمات دون خسائر تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته الحكومة من 2017.