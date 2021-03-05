الجيش اليمني يعلن مقتل 59 حوثيًا في معارك بمأرب

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجومين شنتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض مواقعهم في جبهتي الكسارة والمشجح وهيلان وصرواح غرب مأرب.





وأشار المصدر إلى أن المعركة التي خاضها الجيش والتي استمرت لخمس ساعات "انتهت بمقتل أكثر من 59 عنصرًا حوثيًا وسقوط عشرات الجرحى، وأن معظم جثث عناصر الميليشيا متناثرة في الوديان وبطون الأودية".





بالتزامن، أوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارات جوية تعزيزات الميليشيا القادمة، "والتي كانت بطريقها إلى جبهتي المشجح والكسارة، ودمرت الضربات الجوية 5 دوريات تابعة للميليشيا ومقتل من كانوا على متنها".



ولم يعلق الحوثيون على هذه الخسائر حتى الآن.





في سياق متصل، أعلن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شئون الأسرى التابعة للحوثيين، تحرير 6 أسرى موالين للجماعة.





ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم مع استمرار القتال، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في عموم البلاد، حسب تقارير أممية.





من ناحية أخرى، حذرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن من كارثة صحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها نتيجة نفاد المشتقات النفطية "بسبب استمرار دول العدوان (التحالف العربي) باحتجاز سفن المشتقات".



وقال طه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) في بيان صحفي: "إن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان (التحالف الداعم للشرعية) بحق الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بخدمات القطاع الصحي".



وأضاف: "ألف و500 مركز طبي وصحي و400 بنك دم ومختبرات تكاد تتوقف، فيما هناك 200 طفل حديث الولادة يوميا حياتهم مهددة في حال تعذر استمرار عمل حضانات المستشفيات بسبب نقص الوقود".



ولفت إلى أن "هناك أكثر 400 مستشفى عام وخاص مهددة بالإغلاق خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية، وأكثر من 220 عملية قيصرية يصعب إجراؤها".



وطالب معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن "بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي".



وقال الإرياني، في تغريدات نشرها اليوم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "ميليشيا الحوثي تقوم بعمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والاطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية في صحاري ووديان وجبال محافظة مأرب (شرقي البلاد)، فيما قيادات الميليشيا وأبناؤهم في قصور وفلل صنعاء يراكمون الأموال المنهوبة".



وأضاف: "تسبب التجنيد الإجباري من ميليشيا الحوثي في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبق منها سوى النساء".

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، الجمعة، مقتل أكثر من 59 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.