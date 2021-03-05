وفاة أسرة كاملة في سوهاج بينهم 3 أطفال

لقى 5 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم في مركز طما، في محافظة سوهاج، نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بمصرع كل من "حسن ح ع" 35 سنة، و"هند ه م" 30 سنة، والطفل "عبدالرحمن. ح" 6 سنوات، والطفل "يوسف. ح" 4 سنوات، والطفلة "هاجر ح"، عامين، يقيمون في مركز طما، وتبين إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناول طعام منزلي فاسد، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الغنايم المركزي.وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.