تأخير وصول رحلتى «مصر للطيران» من جدة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن تأخر وصول رحلتى مصر للطيران القادمتين من مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية نتيجة تعليق العمل بالمطار لأسباب وظروف غير ملعنة حتى الآن.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا بتعليق الرحلتين رقمى ٢٦٧٢ و١٦٧٢ التابعتين لشركة مصر للطيران، بمطار جدة الدولي، وعلى متنهما ما يقرب من 350 راكبا مصريا وجنسيات أخرى.وأشارت المصادر إلى أن هناك اتصالات تتم الآن بين مسئولى المطارين وشركة مصر للطيران لعودة الرحلتين إلى مطار القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لجداول التشغيل المقررة لهما مسبقا.