«معجزة بأياد مصرية».. نجاح عالمي لجراحات المناظير الحديثة

أكد الدكتور أحمد مدكور استشاري جراحة الأورام والمناظير، أن الكوادر الطبية في مصر من أكفأ الكوادر على مستوى العالم والطبيب المصري إذا أتيحت له القليل من الإمكانيات دون معوقات فإنه يحقق المعجزة.وأضاف مدكور أن هذا ما حدث مؤخرا في بث حي من خلال الإنترنت من 4 مراكز أورام في مصر لتدخلات كانت حلمًا من وقت قريب، قائلا: "تم عمل حالات وبثها من خلال الإنترنت بسبب إجراءات كورونا من خلال 4 مراكز في القاهرة والمنوفية وقنا ودمنهور.. وقمت بإجراء حالة شديدة التعقيد في مركز الأورام بدمنهور".وتابع إنه استأصل ورم سطحي من القناة الشرجية والمستقيم حيث كانت مساحة الورم نحو 70% من المستقيم، ولأول مرة في مصر وأفريقيا تجرى هذه العملية في بث حي من خلال ورشة عمل تعليمية.وقال: "حتى لما بتتعمل في ورش عمل دولية في أوروبا أو أمريكا غالبا بيعملها خبراء يابانيين بسبب شدة تعقيدها ومهرة أطباء اليابان في تلك الجراحات الدقيقة وهذا حدث على أرض مصر".ولفت إلى أنه أشرف ونسق هذا الحدث المهم جمعية مطوري الجهاز الهضمي والمناظير الجراحية وهو كيان طبي علمي سيكون له مردود عظيم على هذا الفرع الهام وهو الجهاز الهضمي بمشاركة مراكز جامعية ومراكز من وزارة الصحة والجميع قدم الدعم لإنجاح الورشة العلمية.وأضاف: "كل مركز حسب قدراته وإمكاناته، الحالات دي بتتعمل في مصر منذ عام ونصف العام وهذه أول مرة يكون من خلال بث حي من مراكز أورام عدة تشمل كل مصر ويشاهده كبار الأساتذة في المجال للتدخل والتعقيب وإبداء الرأي وهذا شيء عظيم لنقل الخبرات بين كبار الأطباء وجيل الشباب".وأوضح أن المريض تجنّب الجراحة وحافظ على القناة الشرجية بالعملية وخرج من المستشفى في اليوم الخامس، مضيفا: "فكرة إن عملية بهذا التعقيد تجرى في بث حي يشاهده كل الناس يعد إنجازاولا توجد دولة إفريقية حدث فيها هذا التدخل وفي الشرق الأوسط حدث فقط بتركيا، وهذه أول حالة تجرى في بث حي بأيدي مصرية".وأكد أن الحالة حوّلت من الدكتور أيمن أبو سميلة رئيس قسم الجراحة ونوقشت في لجنة الأورام بمركز أورام دمنهور وكان الرأي بالإجماع أنها تأخد محاولة للاستئصال بالمنظار، ونسق الورشة الدكتور أحمد جلال بالبحيرة وقدم كل الدعم لإنجاح ورشة العمل.وقال الدكتور رجب الشريف مدير مركز أورام دمنهور: "التجهيزات الموجودة بوحدة المناظير حاليا لا توجد في أي مكان إلا قصر العيني بالقاهرة.. وأجرينا عمليات استئصال للأورام ولعلاج ضيق المريء لـ12 مريضا".