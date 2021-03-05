إيطاليا تسجل 297 وفاة بكورونا و24036 إصابة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت، الجمعة، 297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 339 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة إلى 24036 حالة من 22865 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا 99271 حالة وفاة بكوفيد- 19 منذ ظهور المرض فيها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا.كما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في إيطاليا إلى 3.02 مليون حالة حتى الآن.