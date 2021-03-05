فرنسا تؤكد ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إنه يوجد تقارب كامل بين وجهتي النظر الفرنسية والإيطالية للحل في ليبيا، وفق قناة العربية.وأعرب جان إيف لودريان، عن أمله في أن تحصل الحكومة الليبية الجديدة على الثقة سريعا، مؤكدًا ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا واحترام وقف النار.وقال لودريان إنه بالنسبة للملف الليبي، تمتلك إيطاليا وفرنسا مواقف متقاربة تماما على غرار اتفاقيات عملية برلين.وخلال المؤتمر الصحفي المشترك في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، مع الوزير لويجي دي مايو، أضاف لودريان: أؤيد بقوة ما قاله لويجي.وأردف: "نؤيد بشكل كامل المهمة الموكلة للسلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة مع منتدى الحوار السياسي، ونأمل بشدة أن تكون التشكيلة الجديدة للحكومة بأسرع وقت ممكن، موضوع تصويت على الثقة من قبل مجلس النواب".