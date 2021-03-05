البحرين تقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حققت البحرين قفزة نوعية بمعدل 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 الصادر عن "مؤسسة هيريتج" الأمريكية لتحل في المرتبة 40 عالميًا من أصل 178 دولة تم تصنيفها؛ ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي شهدت تحسنًا كبيرًا من حيث معدلات الحرية الاقتصادية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة أن النتيجة الكلية للبحرين شهدت تحسنًا بواقع 3.6 نقطة لتصبح 69.9 من مائة؛ ما يجعلها تتفوق على معدل الحرية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب التقرير الصادر عن "مؤسسة هيريتج"، فإن البحرين تعد من ضمن الدول الأكثر تحسنًا في الحرية الاقتصادية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الرابعة ضمن المنطقة.

وأوضح أن البحرين حظيت بإشادة واسعة من حيث أدائها ضمن ركيزة فعالية الإجراءات والأطر التنظيمية، حيث تم تسهيل وتحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والائتمان وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، إضافة لتعزيز حماية المستثمرين.

يذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية للدول يحدد عن طريق قياس أدائها في 12 مؤشرًا فرعيًا مندرجًا تحت أربع ركائز هي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات، والأطر التنظيمية وانفتاح السوق.