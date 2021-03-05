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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في الفريق كمال عامر

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:07 م
مدبولي
مدبولي
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بدأ منذ قليل عزاء الفريق الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمسجد المشير طنطاوى، حيث توافد عدد كبير من النواب والمسئولين الحكوميين، وقادة وضباط القوات المسلحة.

وكان في مقدمة الحضور، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.

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