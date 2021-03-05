الشريف: شواطئ مجانية للمواطنين وذوي الهمم بالإسكندرية (فيديو)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميعنا نتواجد في خدمة أهالي الإسكندرية، ورغم كل المعوقات والتحديات التي نواجهها، إلا أن تلك المعوقات تذلل تمامًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يقف معنا ولصالح شعب الإسكندرية.وأضاف لـ«الدستور» أنه مهما كانت المعوقات سوف ننفذ رغبة المواطن السكندري، ولا تهاون في حق المواطن، لافتًا إلى أن كل كافيه سوف ينتهي تعاقده يتم إزالته على الفور، ولن يتم تجديد عقده إلا إذا التزم بالشروط الواجبة التي تحددها المحافظة وتتناسب مع الهوية البصرية الجديدة، ولا تحجب رؤية البحر عن أي مواطن سكندري.وأوضح أنه بالنسبة للشواطئ لن يتم التأجير مرة أخرى للمستأجرين إلا بشروط والتزامات وعقود جديدة، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري كان يعاني من أسعار دخول الشواطئ المرتفعة، لذلك تم توفير 2 شاطئ مجاني بمنطقة سيدي بشر بطول 700 متر، ودخول الأسرة كاملة بالبطاقة الشخصية فقط، وتوفير شمسية وكراسي مجانًا.وتابع أنه تم توفير شاطئ خاص بذوي الهمم، بممشى خاص لإيصالهم إلى البحر بالكراسي المتحركة الخاصة بهم دون أي إعاقات، مشيرًا إلى أن تلك الشواطئ لجميع أهالي الإسكندرية، وكل أهالينا البسطاء المصطافين من المحافظات الأخرى.