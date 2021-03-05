رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: توزيع 20 مليون لقاح عبر «كوفاكس»

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:51 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أحمد عاشور
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه سيتم توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس حتى الآن.

وأضافت الصحة العالمية أن كورونا ستخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببتها الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تقرير التحقيق في أصل كورونا في الصين في 14 أو 15 مارس.

وقد أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.

وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس في تصريحات الخميس أمام مندوبي الدول الأعضاء، إنّ "الفريق يعمل على التقرير النهائي وعلى ملخص سيصدران في وقت واحد خلال أسبوع 15 مارس".

وأضاف "أعلم أن العديد من الدول الأعضاء يتطلعون بشدّة لرؤية التقرير" و"أنا أيضًا بالطبع".

ووعد بأن تكون الدول الأعضاء أول من يطلع عليه "قبل نشره"، وبأن تستعرض النتائج أمامها.

وكانت منظمة الصحة أعلنت بداية أنّ فريق الخبراء سيصدر سريعًا تقريرًا أوليًا قبل تقريره النهائي. ولكن تم التخلي عن التقرير الأولي في فبراير، من دون تقديم تفسير مقنع.

وكان الخبراء استعرضوا خلال مؤتمر صحافي في ختام مهمتهم في ووهان، مختلف فرضياتهم حول انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 من الحيوان إلى الإنسان.

وبدا أنهم استبعدوا فرضية تسرّب الفيروس من معهد ووهان لعلوم الفيروسات، كما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترجّح.

بيد أنّ المدير العام لمنظمة الصحة أكد بعد مدّة أنّ "كلّ الفرضيات ما زالت مطروحة على الطاولة".


موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

غدا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط