الصحة العالمية: توزيع 20 مليون لقاح عبر «كوفاكس»

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه سيتم توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس حتى الآن.وأضافت الصحة العالمية أن كورونا ستخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببتها الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تقرير التحقيق في أصل كورونا في الصين في 14 أو 15 مارس.وقد أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس في تصريحات الخميس أمام مندوبي الدول الأعضاء، إنّ "الفريق يعمل على التقرير النهائي وعلى ملخص سيصدران في وقت واحد خلال أسبوع 15 مارس".وأضاف "أعلم أن العديد من الدول الأعضاء يتطلعون بشدّة لرؤية التقرير" و"أنا أيضًا بالطبع".ووعد بأن تكون الدول الأعضاء أول من يطلع عليه "قبل نشره"، وبأن تستعرض النتائج أمامها.وكانت منظمة الصحة أعلنت بداية أنّ فريق الخبراء سيصدر سريعًا تقريرًا أوليًا قبل تقريره النهائي. ولكن تم التخلي عن التقرير الأولي في فبراير، من دون تقديم تفسير مقنع.وكان الخبراء استعرضوا خلال مؤتمر صحافي في ختام مهمتهم في ووهان، مختلف فرضياتهم حول انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 من الحيوان إلى الإنسان.وبدا أنهم استبعدوا فرضية تسرّب الفيروس من معهد ووهان لعلوم الفيروسات، كما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترجّح.بيد أنّ المدير العام لمنظمة الصحة أكد بعد مدّة أنّ "كلّ الفرضيات ما زالت مطروحة على الطاولة".