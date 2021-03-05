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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الجولة».. مبادرة «مينا» لتعريف الأطفال بتاريخ الإسكندرية ومعالمها

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:47 م
مبادرة مينا لتعريف
مبادرة مينا لتعريف الأطفال بتاريخ الإسكندرية
شيماء حمودة
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تاريخ متعدد الحضارات تحتضنه أرض مدينة الإسكندرية لكن لا يعلمه الكثير، فلا يعرف عنه سوى مكان الموقع الخارجي لتلك الأماكن التراثية والاثرية، مع إغفال أصل الحكاية لتلك المعالم السكندرية.

وهذا ما تداركه مينا زكي، مؤسس مبادرة الجولة، ليساعد جيل جديد من الأطفال بمعرفة هذا التاريخ العريق بطرق مبسطة تساعد في إيصال المعلومات التاريخية بطريقة جذابة.

كانت البداية بتأسيس مبادرة الجولة عام ٢٠١٧ ليصل عدد الجولات إلى ١٥٨، ليجول زكي بالمشاركين في مختلف المواقع الأثرية مصحوبا بشرح تاريخي عن تلك الأماكن صاحبة التاريخ السكندري العريق، والذي اكتشف أن الاذهان لا تعرف سوى قليل من المعلومات عنها.

تابع زكي لـ"الدستور" أن عدد كبير من المشاركين في الجولة العامة كانوا يشفقون على أطفالهم من تواجدهم طوال اليوم انتقالا من مكان إلى آخر فكان هذا يشكل إرهاق على الأطفال بصورة كبيرة.

ومن هنا جاءت فكرة جولة الأطفال والتي تأسست بعد عام ٢٠١٧ بعامين، ليتجاوز عدد الأطفال المنضمين للجولة الـ٤٠٠ طفل إلى الآن.

ليواصل زكي، أن الجولة تصطحب الأطفال في عدد من الأماكن الأثرية مثل المتحف القومي، متحف المجوهرات، مكتبة الإسكندرية، فجميع المواقع السكندرية ذات التاريخ الهام متاحة لزيارة الأطفال، ماعدا المقابر ومدافن الموتى، نظرا لعدم مناسبة طبيعتها مع أعمار الأطفال الصغار.

يقول زكي، إن التاريخ السكندري غني بكثير من الأحداث والتفاصيل الهامة، وايصالها بالطريقة التقليدية سيكون غير مفهوم بالنسبة للأطفال المشاركين، وهنا يأتي دور تيسير المعلومات التاريخية هذه بالألعاب الشيقة، والمسابقات، وتوزيع الهدايا والجوائز، لجذب انتباه الأطفال وتحقيق اقصى استفادة.

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