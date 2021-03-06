تذبذب مؤشر إصابات كورونا خلال الأيام الماضية (إنفوجراف)

لا يزال فيروس كورونا المستجد يحصد الإصابات والضحايا حول العالم، على الرغم من الوصول إلى اللقاح وبدء عمليات التطعيم في مختلف الدول وعلى رأسهم مصر، وسط تحذيرات من قبل الصحة العالمية لاستمرار الالتزام بالإجراءات الصحية وعدم التهاون.وفي سياق متصل شرعت وزارة الصحة والسكان في حملة تطعيم المواطنين في مصر، إذ عقدت الحكومة اتفاقات موسعة لاستقبال شحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بكميات تكفي الفترة القادمة بشكل آمن.وشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية، تجنبًا لاحتمالية الإصابة بالعدوى، مؤكدة على عدم التهاون بالأمر فلا يزال "كوفيد- 19" يسجل أعداد إصابات ووفيات حول العالم.وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تباين مؤشر إصابات كورونا في مصر، إذ يختلف معدل الإصابات يوميًا ما بين الصعوج والهبوط، وذلك وفق التقارير اليومية الرسمية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.. وترصد "الدستور" جانبًا من أعداد المصابين والوفيات خلال الفترة الماضية.منتصف الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 42 حالة جديدة.أما عن حالات التعافي فقد خرج 308 متعافيًا من مستشفيات العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141655 حالة.انخفضت أعداد الإصابة في اليوم التالي "الأربعاء" بشكل واضح إذ سجلت وزارة الصحة 577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس الإثنين الماضي، إضافة إلى وفاة 44 حالة جديدة ضمن إجراءات الترصد والتقصي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وعليه فقد ارتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 184168 من ضمنهم 142155 حالة تم شفاؤها، و10822 حالة وفاة.وارتفعت الإصابات نسبيًا يوم الخميس مقارنةً باليوم الذي يسبقه، وسجلت وزارة الصحة والسكان وفق إجراءات التقصي والترصد 587 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفاة ووصولها إلى 49 حالة جديدة حتى أمس الخميس.وبهذا قد ارتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس إلى 184755، من ضمنهم 142610 حالة تم شفاؤها، و10871 حالة وفاة، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشر إصابات كورونا في مصر.