تركيا تقرر استمرار اعتقال الناشط الحقوقي عثمان كافالا

ذكر موقع «تي 24» التركي، اليوم، أن محكمة «آغير» الجنائية بمدينة إسطنبول التركية، قررت استمرار اعتقال الناشط الحقوقي ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بعد التحقيق الروتيني معه اليوم، في ضوء تعنت حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، ورفضها كل النداءات الدولية للإفراج عنه رغم عدم إدانته.وتجري محكمة آغير مراجعة للمتهمين المحتجزين بشكل روتيني كل شهر، وفي إطار ذلك أجرت المحكمة تحقيق روتيني في احتجاز كافالا، الذي قيد المحاكمة بتهمة التجسس، وقضت بعدم وجود حاجة لإطلاق سراحه، مشيرة إلى أنه لم يطرأ تغيير في وضعه.وفي إطار ذلك، عارض أحد أعضاء هيئة المحكمة قرار استمرار احتجاز كافالا، مشيرًا إلى احتمالية أن تحدث بعض التغييرات في تهمة التجسس، وأنه يجب إطلاق سراحه مع عدم السماح له بمغادرة إسطنبول.يُذكر أن وزارة الخارجية الألمانية، شددت بالأمس، على ضرورة امتثال تركيا، لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن زعيم الأكراد صلاح الدين دميرتاش، والمعارض السياسي، عثمان كافالا.