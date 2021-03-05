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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال رجل مسلح بالقرب من مدرسة يهودية في مارسيليا بفرنسا

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:55 م
اعتقال رجل مسلح
اعتقال رجل مسلح
وكالات
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ذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال رجل يحمل سكينا بالقرب من مدرسة يهودية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا الجمعة.
وقال مدير الشرطة فريدريك كامييري لصحيفة "لا بروفانس" إن الطلاب لاحظوا الرجل 60 عاما في الصباح.
وذكر فريدريك كامييري أن المشتبه به نزل من سيارة وهو مسلح بسكين، وذهب إلى متجر بقالة قريب، وبعد ذلك تم اعتقاله من جانب الشرطة التي تم استدعاؤها إلى المكان.
وأضاف قائد الشرطة أنه لم يصب أحد، وأنه لا توجد معلومات حاليا وراء دوافعه المحتملة.
ومن ناحيته ذكر مكتب المدعي العام أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل قد يكون مصابا بالفصام، ولا يخضع حاليا للعلاج، مشيرا إلى أنه لا يبدو أنه كان يريد ارتكاب جريمة.

ووفقا لتقارير أخرى، تغلب حراس أمن المدرسة على الرجل في البداية. ولم يتم السماح للطلاب بمغادرة المدرسة أثناء ذلك.

ووفقا لشبكة فرانس إنفو التليفزيونية، أمرت شرطة المقاطعة بتشديد الإجراءات الأمنية حول مواقع الجالية اليهودية في مرسيليا على الفور.

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