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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء من 36 دولة يبحثون تطورات وضع تجارة المخدرات في العالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:36 م
المخدرات
المخدرات
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ناقشت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اليوم مع أكثر من 90 ممثلًا عن الهيئات التنظيمية والصناعة من 36 دولة افتراضيا تطور وضع تجارة المخدرات خاصة نبات الحشيش وكيفية منع الاستغلال فى غير الأغراض الطبية والعلمية.
وقال بيان للأمم المتحدة فى فيينا اليوم الجمعة، إن الاجتماع شارك فيه ممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح البيان أنه أتيحت للمشاركين الفرصة لمناقشة المعايير الدولية لمراقبة زراعة الحشيش، وتصنيعه واستخدامه للأغراض الطبية والعلمية في مشاورة غير رسمية افتراضية حول توريد المواد الخام والطلب على القنب.
ولفت البيان الى أهمية مبادرة مكافحة زراعة القنب التابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي يجري تطويرها بدعم مالي من حكومة اليابان.. مشيرا الى أن المبادرة تدعم الدول الأعضاء في تنسيق ممارساتها الخاصة بالرصد والمراقبة والإبلاغ عن تسريب القنب واستعماله فى غير الأغراض الطبية والعلمية.

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