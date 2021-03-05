طرح «حتة تانية» لـ روبي عبر «أنغامي»





طرح المنتج وليد منصور أحدث أعماله الغنائية للفنانة روبي بعنوان "حتة تانية"، عبر تطبيق الأغنيات الشهير "أنغامي".وتعاونت روبي في أغنية "حتة تانية"، والتي تعود من خلالها إلى الغناء بعد غياب ما يقرب من ١٢ عاما، مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.وتستعد روبي لطرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، حيث صورت المشاهد الخاصة بالأغنية في بورسعيد بقيادة المخرج مصطفى عامر، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.