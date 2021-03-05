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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 297 وفاة بكورونا وتتخطى 3 ملايين إصابة

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:09 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، تسجيل 297 حالة وفاة و24 ألفا و36 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتخطى إيطاليا حاجز 3 ملايين إصابة، وفقا لما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و271 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و23 ألفا و235 إصابة.

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