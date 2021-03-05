عودة الشحات.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي- غدًا- في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وضمت قائمة الفريق كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.



