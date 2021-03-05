25 يونيو.. طرح «Fast & Furious 9» بالسينمات

قررت الجهة المنتجة لفيلم "Fast & Furious 9"، الذي يخوض بطولته النجم العالمي فين ديزل، عرضه يوم 25 من شهر يونيو المقبل، بعد عدة تأجيلات من طرحه بالسينمات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.تتمحور سلسلة أفلام Fast & Furious حول سباقات الشوارع غير القانونية، وسيشارك المصارع الشهير جون سينا في الجزء التاسع، وسيلعب دور أخ للبطل دومينيك توريتو، وبإخراج جاستن لين.ونفاجأ في كل جزء جديد من سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious باختراق جديد في عالم التصوير والإخراج والكتابة.