غدا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

يفتتح الكاتب الساخر عماد جمعة الملتقي العربي الرابع لرواد الكاريكاتير في دورته الـ4، في السادسة من مساء غد السبت بالأوبرا بقاعة صلاح طاهر.ويضم الملتقي 100 لوحة لرواد الكاريكاتير والمجلات الفكاهية الساخرة، إلى جانب ذلك معرض خاص عن كورونا يضم 150 فنان عربي،يكرم الملتقي الفنان عمرو سليم والفنان ناصر جعفر، ويكرم الفنان عمر وفهمي كضيف شرف الملتقي.