محافظ الإسكندرية: نقل وتطوير جميع الأسواق الكبرى (فيديو)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه جاري نقل وتطوير الأسواق الكبرى، والتي تشمل سوق محطة مصر وسط الإسكندرية، وسوق المعهد بالعصافرة، وسوق الهانوفيل بالعجمي.وأضاف الشريف لـ«الدستور»، أنه تم تسليم خطة التطوير الخاص بميدان محطة مصر الذي سوف يتم خلال سنة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم توفير مكان مناسب للباعة الجائلين، أما سوق الهانوفيل، تم نقل جميع الباعة لإحدى الشوارع الجانبية برضاء من جميع البائعين، لفتح طريق الإسكندرية مطروح الذي ظل عائقا لعشرات السنين.وأوضح أن سوق شارع القاهرة والذي سوف يتم نقله إلى سوق شارع 30، يتم الآن العمل على الانتهاء من الباكيات الخاصة بالبائعين لنقل السوق، وكذلك يتم التنسيق مع الأوقاف لتطوير سوق المعهد الديني، مشيرًا إلى أن جميع الأسواق سوف يتم تنظيمها وتخطيطها بصورة حضارية لفتح الطرق أمام المارة.