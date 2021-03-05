السودان: ضبط أسلحة وأموال مزورة في المنطقة الحدودية مع إثيوبيا واريتريا

تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لقيادة الفرقة (11) مشاة بولاية كسلا (شرق السودان)، من ضبط كميات من الأسلحة ومواد مُخدرة وعملات محلية مزورة، في المنطقة الجنوبية للولاية، على الشريط الحدودي بمحلية "ريفي ود الحليو"، التي تجاور دولتي اثيوبيا واريتريا.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أمين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ، برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية، تفقد المضبوطات، وأشاد بنهج الأجهزة الأمنية والتنسيق القائم بينها من أجل حماية السودان.

وأضاف الوالي المُكلف، أن القوات المسلحة السودانية تنتشر حاليا في كافة المواقع "حماية للأراضي المسلوبة" طوال الفترات الماضية وتقوم بدورها المقدس.

من جانبه، قال اللواء ركن هاشم ابراهيم عمر قائد الفرقة (11) مشاه، إن هذا الانجاز يؤكد جاهزية ويقظة القوات المسلحة واستعدادها المستمر لمكافحة الجرائم العابرة للحدود خاصة الأسلحة والمخدرات، مشددا على أن القوات المسلحة ستظل على العهد وعلى أتم الجاهزية للتصدي لكل من تسول له نفسه تخريب الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعاون المواطنين مع كافة الأجهزة الأمنية للحد من الأعمال التخريبية والظواهر السلبية التي تضر بالوطن والمواطن والإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير قانوني.