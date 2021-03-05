النفط يقترب من 70 دولارا ويسجل أعلى مستوياته

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عام بعد اتفاق منتجو النفط الرئيسيين من منظمة الدول المصدرة للبترول وخارجها على عدم زيادة المعروض من النفط حتى شهر أبريل المقبل بهدف تحقيق المعدن الأسود تعافي أكبر من جانب الطلب.

وارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم مارس بمقدار 1.92 دولار، بنسبة 2.95%، لتتداول عند مستوى 65.71 دولار للبرميل، وصعد عقد خام "برنت" تسليم مارس بمقدار 2.09 دولار، بنسبة 3.13%، لتتداول عند مستوى 68.83 دولار للبرميل.

وصعد كلا العقدين بأكثر من 4% أمس الخميس بعد أن مددت منظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم "أوبك +"، قيود إنتاج النفط حتى شهر أبريل المقبل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل النفطي في يو.بي.اس "أوبك+" اتبعت نهجا حذرًا، واختارت زيادة الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل فقط يوميا في شهر أبريل، بينما كان المتعاملون في السوق يترقبون زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا".

وأضاف "لقد فوجئ المستثمرون بأن المملكة العربية السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا حتى أبريل حتى بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم".

بدوره، قرر بنك "جولدمان ساكس" رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 5 دولارات إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من هذا العام، كما رفع المصرف الاستثماري السويسري "UBS" توقعاته لسعر برميل خام برنت إلى 75 دولارًا، وغرب تكساس الوسيط إلى 72 دولارًا في النصف الثاني من عام 2021.