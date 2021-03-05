رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أرمينيا تنسحب من مسابقة يوروفيجن الغنائية بسبب الأزمة السياسية

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:24 م
مسابقة يوروفيجن
مسابقة يوروفيجن
وكالات
طباعة
انسحبت أرمينيا من النسخة المقبلة لمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ النزاع العسكري مع أذربيجان في الخريف الماضي، على ما أعلنت القناة الأرمينية العامة الجمعة.
وذكرت القناة العامة الأولى عبر حسابها على تويتر أن "الأحداث الأخيرة والوقت القصير المتبقي وأسباب موضوعية أخرى تجعل مشاركة أرمينيا مستحيلة" في الحدث الغنائي الذي من المقرر أن تستضيفه هولندا في مايو.

وتعيش أرمينيا مرحلة اضطرابات منذ انتكاساتها في الحرب مع أذربيجان للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي في خريف العام 2020.

واضطر رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار جرى التوقيع عليه برعاية موسكو وكرّس فقدان أرمينيا أجزاء واسعة من ناغورني قره باغ ومناطق في أذربيجان كانت تسيطر عليها منذ حوالى عقدين.

ومذاك، يواجه باشينيان حملات شرسة من معارضيه الذين يتهمونه بالخيانة. وتشهد البلاد منذ الأسبوع الماضي سلسلة تظاهرات إثر دعوة رئاسة الأركان إلى استقالة باشينيان.

وكان النزاع حول ناغورني قره باغ قد تسلل إلى مسابقة "يوروفيجن" سنة 2016 بعدما حملت المشتركة الأرمينية إيفيتا موكوتشيان راية الجمهورية الانفصالية ما أثار انتقادات واسعة من المنظمين.

وفي 2012، قاطعت أرمينيا المسابقة الغنائية الأوروبية بسبب إقامتها في باكو عاصمة آذربيجان.

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

رسميًا.. محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن مالكًا لقناة «المحور»

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

غدا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط