أرمينيا تنسحب من مسابقة يوروفيجن الغنائية بسبب الأزمة السياسية

انسحبت أرمينيا من النسخة المقبلة لمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ النزاع العسكري مع أذربيجان في الخريف الماضي، على ما أعلنت القناة الأرمينية العامة الجمعة.وذكرت القناة العامة الأولى عبر حسابها على تويتر أن "الأحداث الأخيرة والوقت القصير المتبقي وأسباب موضوعية أخرى تجعل مشاركة أرمينيا مستحيلة" في الحدث الغنائي الذي من المقرر أن تستضيفه هولندا في مايو.وتعيش أرمينيا مرحلة اضطرابات منذ انتكاساتها في الحرب مع أذربيجان للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي في خريف العام 2020.واضطر رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار جرى التوقيع عليه برعاية موسكو وكرّس فقدان أرمينيا أجزاء واسعة من ناغورني قره باغ ومناطق في أذربيجان كانت تسيطر عليها منذ حوالى عقدين.ومذاك، يواجه باشينيان حملات شرسة من معارضيه الذين يتهمونه بالخيانة. وتشهد البلاد منذ الأسبوع الماضي سلسلة تظاهرات إثر دعوة رئاسة الأركان إلى استقالة باشينيان.وكان النزاع حول ناغورني قره باغ قد تسلل إلى مسابقة "يوروفيجن" سنة 2016 بعدما حملت المشتركة الأرمينية إيفيتا موكوتشيان راية الجمهورية الانفصالية ما أثار انتقادات واسعة من المنظمين.وفي 2012، قاطعت أرمينيا المسابقة الغنائية الأوروبية بسبب إقامتها في باكو عاصمة آذربيجان.