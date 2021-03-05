ضبط سيدة بحوزتها كمية من مخدر الإستروكس في المطرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة بحوزتها 3.5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس بالمطرية، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.