الكويت تسجل 1613 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 1.613 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 198.110 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية في بيانها اليوم، إنه تم تسجيل 918 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 184.239، كما سجلت البلاد 8 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.113 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 10.927 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و833 ألفًا و316 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 12.758 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 164 حالة.