روسيا: إنتاج 13.9 مليون جرعة متكاملة من اللقاحات ضد كورونا

وقالت جوليكوفا للصحفيين الجمعة: "لقد بلغ حتى الآن الإنتاج من اللقاحات 13.9 مليون مجموعة متكاملة من اللقاحات"، مشيرة إلى أن أكبر مجموعة من هذه الكمية تتكون من لقاح "سبوتنيك V" وكمية صغيرة من لقاح "إبيفاك كورونا".





وأضافت: "إن توسيع نطاق الإنتاج بدأ في فبراير 2021، وفي شهر مارس الجاري ستزداد الكميات".





وأشارت جوليكوفا إلى أن نحو 5 ملايين مواطن روسي حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، بينما حصل نحو 2.5 مليون مواطن على جرعتين من هذا اللقاح.

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن حجم إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا بلغ حتى الآن 13.9 مليون جرعة متكاملة.