حاكم مصرف لبنان يقاضي «بلومبرج» بعد تقرير عن عقوبات أمريكية محتملة

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه سيقاضي بلومبرج بعد تقرير عن عقوبات أمريكية محتملة ضده.وكانت وكالة بلومبرج قد أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي خدم لفترة طويلة في منصبه، مع تسارع تحقيق موسع في الاختلاس المزعوم للأموال العامة في البلاد، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.وقد ناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للبنان لمدة 28 عامًا، حسبما أفادت مصادر بلومبرج.كانت السلطات الأمريكية قد نظرت في معاقبة حاكم مصرف لبنان المركزي من قبل.وعلى صعيد أخر نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.وقال المتحدث لرويترز "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".كان تقرير لوكالة بلومبرج قد ذكر أمس الخميس نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.